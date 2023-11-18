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На Украине все меньше желающих помогать армии деньгами, а потому волонтерам приходится идти на разного рода ухищрения.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила Ирина Гук, руководитель украинского волонтерского фонда Leleka Foundation, оказывающего помощь ВСУ.

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Она пожаловалась на трудности, которые сегодня возникают при сборе средств.

«Немного раздражает, конечно, что иногда надо что-то придумывать. Вот мои коллеги там какой-то фестиваль провели, какие-то мастер-классы. Надо придумывать какое-то развлечение для того, чтобы привлечь 100 тысяч гривен. Скажем так, труднее бороться за эти деньги. С другой стороны, оно так работает, значит, мы подстраиваемся под реальность и что-то придумываем», – сказала волонтер антироссийскому пропагандистскому изданию «Новое время».

Она вспоминает весну 2022 года и говорит, что тогда «почему-то никого не надо было развлекать, печь пирожки, лепить горшки, чтобы собрать деньги на что-то».

«Это же не о том, что все деньги закончились. Это именно о том, что люди потеряли страх. Конечно, в Киеве в 2022-м весной было мало понятно, что будет с городом завтра или послезавтра. А сейчас считают, что уже все, Киев в безопасности. Ну, не знаю, не знаю…», – резюмировал Гук.