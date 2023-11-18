Жалобы волонтеров: Украинцы все меньше жертвуют на ВСУ

Игорь Шкапа.  
18.11.2023 14:44
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Украина


На Украине все меньше желающих помогать армии деньгами, а потому волонтерам приходится идти на разного рода ухищрения.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила Ирина Гук, руководитель украинского волонтерского фонда Leleka Foundation, оказывающего помощь ВСУ.

На Украине все меньше желающих помогать армии деньгами, а потому волонтерам приходится идти на...

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Она пожаловалась на трудности, которые сегодня возникают при сборе средств.

«Немного раздражает, конечно, что иногда надо что-то придумывать. Вот мои коллеги там какой-то фестиваль провели, какие-то мастер-классы. Надо придумывать какое-то развлечение для того, чтобы привлечь 100 тысяч гривен. Скажем так, труднее бороться за эти деньги. С другой стороны, оно так работает, значит, мы подстраиваемся под реальность и что-то придумываем», – сказала волонтер антироссийскому пропагандистскому изданию «Новое время».

Она вспоминает весну 2022 года и говорит, что тогда «почему-то никого не надо было развлекать, печь пирожки, лепить горшки, чтобы собрать деньги на что-то».

«Это же не о том, что все деньги закончились. Это именно о том, что люди потеряли страх. Конечно, в Киеве в 2022-м весной было мало понятно, что будет с городом завтра или послезавтра. А сейчас считают, что уже все, Киев в безопасности. Ну, не знаю, не знаю…», – резюмировал Гук.

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