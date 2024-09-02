На Покровском (Красноармейском) направлении ВСУ испытывают острую нехватку боеприпасов советского калибра, что компенсировать западными складами не удастся, поскольку они опустошены. Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил командир роты ударных дронов «Орден Сантьяго», экс-боевик запрещенного в РФ подразделения «Азов» Игорь Луценко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Луценко пожаловался, что несмотря на выделенную достаточную сумму из госбюджета на производство таких боеприпасов, этого не произошло.

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«Там есть чрезвычайно большая нехватка боеприпасов. Если мы можем сказать, что у нас недостаточно людей, потому что люди просто не хотят воевать, – это неответственность определенных должностных лиц. Но когда нет боеприпасов, но при этом в бюджете выделены на это средства и были приняты определенные решения, то тут как раз возникает вопрос, почему так», – сказал офицер.

«По моим данным, с середины лета фактически в армию очень сильно ограничились поставки боеприпасов советского образца. Именно советского – это то, что Украина давно уже должна была бы производить, и то, что она уже производит, но почему-то сейчас этот процесс минимизировался. И, конечно, это сложно компенсировать поставками с западных складов, потому что на западных складах просто нет столько этой номенклатуры», – заявил Луценко.