Жалобы ВСУшника: Нам не хватает боеприпасов советского калибра

Анатолий Лапин.  
02.09.2024 12:55
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


На Покровском (Красноармейском) направлении ВСУ испытывают острую нехватку боеприпасов советского калибра, что компенсировать западными складами не удастся, поскольку они опустошены. Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил командир роты ударных дронов «Орден Сантьяго», экс-боевик запрещенного в РФ подразделения «Азов» Игорь Луценко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Луценко пожаловался, что несмотря на выделенную достаточную сумму из госбюджета на производство таких боеприпасов, этого не произошло.

На Покровском (Красноармейском) направлении ВСУ испытывают острую нехватку боеприпасов советского калибра, что компенсировать западными...

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«Там есть чрезвычайно большая нехватка боеприпасов. Если мы можем сказать, что у нас недостаточно людей, потому что люди просто не хотят воевать, – это неответственность определенных должностных лиц. Но когда нет боеприпасов, но при этом в бюджете выделены на это средства и были приняты определенные решения, то тут как раз возникает вопрос, почему так», – сказал офицер.

«По моим данным, с середины лета фактически в армию очень сильно ограничились поставки боеприпасов советского образца. Именно советского – это то, что Украина давно уже должна была бы производить, и то, что она уже производит, но почему-то сейчас этот процесс минимизировался. И, конечно, это сложно компенсировать поставками с западных складов, потому что на западных складах просто нет столько этой номенклатуры», – заявил Луценко.

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