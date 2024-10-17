Жалобы Зеленского в Брюсселе: Россия сорвала продажу Донбасса Западу

Вадим Москаленко.  
17.10.2024 18:19
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Энергетика


Украинское руководство хочет продать Донбасс странам Запада так же, как продало остальные богатства страны.

Об этом в ходе визита на саммит ЕС заявил украинский президент с истекшими полномочиями Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское руководство хочет продать Донбасс странам Запада так же, как продало остальные богатства страны....

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«Ваш план предусматривает экономическую составляющую. Как эта составляющая была воспринята нашими партнёрами по ЕС, особенно в части того, что касается разработки и эксплуатации украинского сырья. Насколько такие проекты выгодны для Украины, и не является ли это своеобразной компенсацией странам ЕС за уже оказанную помощь?», – поинтересовался присутствующий на встрече украинский журналист.

Зеленский промямлил корявые оправдания об «экономической защите», и пожаловался, что не может также продать Западу богатства Донбасса.

«Это экономическая защита Европы и украинского ресурса, и украинской экономики, и возможность инвестировать западным партнёрам. Потому что если Россия оккупирует… вы знаете, что с 2014 года большой угольный бассейн, множество шахт были оккупированы РФ. Мы потеряли большой бассейн, который по праву принадлежал Украине. Помните, с началом агрессии в Европе был энергетический дефицит, и мы не могли помочь углём.

А сегодня Россия находится в 100 километрах от некоторых наших полезных ископаемых. Да, никто не даст им захватить это, но если вы не будете помогать, шансы увеличиваются», – подытожил просроченный.

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