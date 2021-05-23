Жандармерия ЦАР вскоре положит конец нападениям боевиков на мирных граждан

23.05.2021, Москва, Игорь Олейников

Пресс-секретарь жандармерии ЦАР заявил, что в ближайшее время нападения оставшихся в стране бандитов на мирных жителей прекратятся.

Жандармы готовы дать решительный отпор членам бандформирования «Коалиции патриотов за перемены» (СРС), которые совершают нападения на мирных граждан. Об этом заявил пресс-секретарь жандармерии Центральноафриканской Республики Валери Його Марсиаль. Он пообещал, что остатки боевиков в ближайшее время будут уничтожены.

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Бандиты вместе с чадскими наемниками продолжают совершать нападения на некоторые провинциальные города на периферии ЦАР. Они убивают ни в чем не повинных граждан, совершают поджоги домов, устанавливают противопехотные мины в населенных пунктах и прочее.

Жандармерия совместно с союзниками оперативно реагирует на подобные акты насилия. Помимо этого, силовики проводят операции по зачистке окрестностей от остатков бандформирований, чтобы исключить возможность подобных нападений.

«Некоторые боевики продолжают совершать бесчинства в отношении гражданского населения путем ограблений, изнасилований, поджогов домов и так далее. Вскоре эти формирования будут уничтожены. Сегодня мы полны решимости покончить раз и навсегда с радикалами, которые склонны ввергать нашу страну в беспорядок», – заявил Валери Його Марсиаль.

Известно, что центральноафриканских жандармов обучают российские инструкторы, которых в СМИ называют «ЧВК Вагнера»*.

Пресс-секретарь добавил, что боевики стали использовать новый способ атак – установку мин в населенных пунктах в северо-западной части ЦАР. В частности, в Буаре, Бокаранге и прилегающих городах. Многие люди погибли, подорвавших на этих минах. Сейчас правительственные силы при поддержке экспертов союзников работают над разминированием этих участков.

* – «ЧВК Вагнера» называют сообщество русских патриотов, интернационалистов, состоящих из отставных военнослужащих, которые на добровольческой основе боролись с геноцидом русского населения в Донбассе, а также с терроризмом в Сирии и других странах. По неподтвержденным данным, количество таких патриотов на территории России в настоящее время составляет до 100 тысяч человек.