Жандармерия Республики Сербской отработала подавление вооруженных мигрантов

22.10.2021 20:27 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Бойцы полицейского управления Мрконич Града, жандармерии МВД Республики Сербской и подразделения жандармерии Мрконич Град, Добоя и Приедора провели учения по предотвращению незаконного проникновения мигрантов, оказавших вооруженное сопротивление полиции.

Об этом сообщает РТРС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сценарий учений соответствует тенденциям безопасности, речь идет о незаконном ввозе людей, мигрантов, нелегальном оружии, оказании активного сопротивления и возвращения ситуации под контроль полиции, – сказал начальник Управления полиции Министерства внутренних дел Сербии Далибор Иванич. – Нелегальные мигранты проникают на территорию Республики Сербской ежедневно, хочется напомнить о ситуации прошлого года, когда мигрант угрожал сотруднику полиции в районе Лакташа, а рядом в Добое у мигранта было найдено огнестрельное оружие».

В Яхорине полицейские из Управления полиции сербского Восточного Сараево, Специального антитеррористического подразделения, жандармерии министерства внутренних дел Сербии и подразделения жандармерии Восточного Сараево провели учения по предотвращению вторжений террористической группы, намеревающейся совершить террористический акт – нападение на Олимпийский центр «Яхорина».

В учениях также участвовали четыре многофункциональных бронетранспортера «Деспот» производства Республики Сербской и российские вертолеты «Ансат» – вертолетного подразделения этого ведомства.