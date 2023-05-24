«Жареный петух клюент каждого»: Губарев призвал готовиться к массовой мобилизации

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В случае, если ВСУ удастся добиться каких-то успехов в обещанном масштабном наступлении, в России может начаться новая волна мобилизации.

Об этом в эфире интернет-канала «Чёрная сотня и Листва» заявил бывший «народный губернатор Донбасса» Павел Губарев, ныне участвующий как рядовой в СВО, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Жареный петух клюнет каждого. Я думаю, этим станет массовая мобилизация, когда фронт рухнет, контрнаступление пойдёт, начнутся прорывы. Фронт реально может рухнет. Многие надеются, и я тоже, что он не рухнет, но оснований полагать так нет. В этом сходятся все – и Стрелков, и Пригожин, и все, кто знает, что там происходит на самом деле. И поэтому массовая отправка вам на Госуслугах повесточек, может быть, и станет тем сигналом, что нужно как-то брать ответственность за всё», – сказал Губарев.

Он рассказал, как подготовиться к мобилизации – ознакомиться тактической медициной, заранее озаботиться закупкой необходимых вещей, и «найти волонтёрскую организацию, которая осуществляет подготовку пехотинцев».

«То есть научиться, как правильно рыть окопы, действовать в составе стрелкового подразделения, штурмовать, и так далее. И читаем книги по этому делу», – добавил он.