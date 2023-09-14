Жать руки украинским дипломатам при встрече с «партнерами» будут теперь не так крепко – эксперт

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Демарш МИД Украины в адрес «Большой двадцатки» и публичное недовольство итоговым коммюнике по итогам саммита в Индии больно ударят по дипломатии страны.

Об этом в эфире интернет-канала «Новости Live» заявил политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Ермолаева, представителям Украины при встречах с дипломатами стран G-20 теперь будут доверять меньше секретов.

«Конечно же, нам в лоб не скажут, что, ребята, что вы делаете, на каком основании вы правите текст, который стал документом 20 крупных субъектов, уважающих себя. Вы кто такие? Но по факту, это отразится, дипломаты это почувствуют, руки будут жать не так крепко, обходить стороной, чтобы, не дай бог, очередной переговорный процесс не стал предметом этого хейта и так далее, меньше говорить тайн, в которые раньше посвящали, а сейчас нет – вот, к чему приведет такой ход», – заявил Ермолаев.

Напомним, ранее спикер МИД Украины Олег Николенко опубликовал украинское видение итогового коммюнике стран G-20, исправив принятый вариант. В оригинале в нем не звучали обвинения в адрес России, что не устроило Украину.