Жажда роскоши: Орбакайте хочет засудить Латвию и конспиративно собрать деньги с российских толстосумов

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Проживающая в США «российская» певица Кристина Орбакайте намерена подать в суд на власти Латвии, которые запретили ей въезд в страну. Дочка Пугачевой стала персоной нон-грата в очень респектабельной компании: въезд запретили и сербскому музыканту Горану Бреговичу.

Об этом намерении она написала в американской соцсети, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я всю жизнь посвятила сцене. Мое творчество – вне политики. Я никогда не поддерживала и не участвовала в политических конфликтах. Я всегда говорила языком музыки, театра и искусства. Я верю, что сцена – это место, где люди находят единство, а не повод для разделения», – написала Орбакайте.

Она назвала действия Латвии «нарушением всех международных норм и принципов, на которых строится современный мир, в частности права на свободу слова».

Столь бурное возмущение вызвано не столько запретом на въезд в Латвию, сколько отменой концерта певицы, на котором Кристина рассчитывала заработать 10 млн руб. Недавно стало известно, что она снизила свои гонорары, поскольку перестала пользоваться популярностью среди эмигрантов в США, где проживает.

Таким образом, прибалтийские республики, в которых в последние годы массово оседали разнообразные русскоязычные «беженцы», осталось едва ли не последним пастбищем для семейства экс-примадонны Пугачевой.

Так, на своем концерте в Вильнюсе 31 мая Орбакайте выставила цены на билеты от 45 до 105 евро, но раскупали их не особо активно. Более того, в литовских соцсетях поднялась волна русофобии. Активисты разыскали старые фото певицы, на которых она принимает награду от президента РФ Владимира Путина.

Скандал достиг премьер-министра Литвы Гинтаутаса Палуцкаса. Он предложил организаторам концерта узнать ее позицию относительно боевых действий на Украине.

«Тут литовцев можно даже поддержать. Действительно, определиться давно пора. Тактика и нашим и вашим и споём и спляшем бесит всех», – написал в своем тг-канале публицист Сергей Мардан.

Раздавались предложения запретить Орбакайте въезд в Литву, но у нее есть литовское гражданство, которое она получила в 2002 году как внучка граждан Литвы.

В Латвии подзаработать семейству Пугачевой помогает русофобка Лайма Вайкуле, проводящая в Юрмале свои фестивали. Однако теперь этот краник для Орбакайте перекрыт. Также артистка лишится элитной трехкомнатной квартиры площадью 100 квадратных метров стоимостью в 30 млн рублей, которую перед смертью переписал на нее давний друг семьи Борис Моисеев. Теперь, на апартаменты певицы наложен арест.

«Ну что ж, не помогли им штаны Галкина украинского цвета и его политические ужимки. Теперь семейству Пугачевой придется уяснить ещё один урок – слепая ненависть не делает точечных исключений. И самое прекрасное во всем этом то, что семейство предало Россию, но Россия не сделала им в ответ ничего плохого – не запретила въезд, не забрала недвижимость, а Латвия собирается забрать у Орбакайте квартиру. Мы просто сидим на берегу и офигеваем от того, что с предателями делают те, к кому они побежали», – написала журналист Марина Ахмедова.

Справедливости ради в 2024 году в России концерты Орбакайте часто отменяли. Так, в марте выступления не состоялись в Иркутске, Красноярске, Улан-Удэ, Хабаровске и Владивостоке. Выступление Орбакайте отменили также и в Кремле. Более того, на майские праздники и летом 2025-го в дорогих отелях Турции Кристина впервые не споет для россиян. В Дубае – похожая ситуация.

Это огромные финансовые потери. Ранее на одном корпоративном мероприятии Орбакайте зарабатывала по 250 тысяч евро (около 21 миллиона рублей) за исполнение трех песен под фонограмму. При этом певица требовала предоставлять ей только премиальные автомобили (Mercedes S-класса или BMW 7-й серии), президентские номера пятизвездочных отелей, охрану из 4-6 человек, а также свежие устрицы, красную икру, вина избранных марок в гримерку.

Стоимость выступлений Орбакайте за рубежом значительно ниже, чем в России. Так, за участие в частных мероприятиях в США или Европе она запрашивает от 30 до 50 тысяч долларов (2,5-4,2 миллиона рублей), что свидетельствует о снижении спроса на ее вокальные услуги за пределами России.

Ассистенты артистки признаются, что та планирует возвращаться в РФ, но тайно. Летом 2025 года она запланировала серию корпоративных выступлений. Однако певица требует тщательной конфиденциальности при организации своих приездов. Ее ассистент описывает эти меры как «полную конспирацию, будто шпион». Только непосредственные заказчики должны быть в курсе о приезде звезды.