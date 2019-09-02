Ждали балаган, но это «полнейшая вакханалия» – в Киеве оценили Раду IX созыва

02.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Сбылись худшие прогнозы экспертов: центр принятия всех политических решений на Украине переместился из Кабинета министров и Верховной Рады в «Офис президента».

Об этом в ходе пресс-конференции заявил киевский политолог Дмитрий Корнийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как будет работать этот парламент и что от него ожидать, мы увидели в первый рабочий день парламента.

Все, конечно, прогнозировали, что это будет балаган, но никто не ожидал, что это будет полнейшая вакханалия, потому что все окончательно утвердились в том, что вся фракция «Слуги народа» – это обычные кнопкодавы, которых не только не ставят в известность, за какие законы они будут голосовать, – то есть, Разумков просто называет, и все дружно нажимают на кнопку, даже не читая, но и даже за состав Кабмина они голосовали, не зная заранее, кто вообще в его составе будет», – поражен эксперт.

«Уже понятно, что все наши худшие прогнозы сбылись: мы имеем центр принятия всех решений на улице Банковой, в Администрации президента, имеем полностью ручной парламент, который будет штамповать законы, которые надо президенту, мы имеем полностью ручной Кабмин, который будет принимать все решения, какие надо президенту, что мы также увидели на первом заседании – Кабмин с присутствием президента, где президент всем раздавал ценные указания, что и как Кабмину делать.

А я напомню, что у нас всё-таки ещё пока что формально парламентско-президентская республика, а не президентско-парламентская или чисто президентская. Но, судя по поведению Зеленского, у нас уже полностью президентская республика», – резюмировал Корнийчук.