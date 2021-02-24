Ждать крови: Беломайдан будут реанимировать по украинскому сценарию

24.02.2021, Киев, Михаил Рябов

Новости Украины

Беломайдан будет реанимирован к весне по образцу Украины, где в январе 2014 года казалось, что протесты идут на спад, но уже вскоре резко активизировались и завершились государственным переворотом.

Об этом в интервью украинской газете «День» заявил Франек Вечерка, советник бежавшей на Запад Светланы Тихановской.

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«Время, на самом деле, играет нам на руку. Многие говорят, что протесты «сдуваются». Но это не так. Конечно, зимой люди не выходят, и есть некое разочарование в том, что ничего не меняется. На Майдане в 2014 году также в январе создавалось впечатление, что все закончилось. Но люди сплотились, и все разгорелось снова. Сейчас у нас такой перерыв. Иными словами, осенью был первый тайм, а весной будет второй тайм этого противостояния, этого матча. И я не думаю, что у Лукашенко есть много шансов остаться», – заверил Вечерка.

Вечерка забыл упомянуть, что для «разогрева» затухавшего Евромайдана был использован ряд провокаций – инсценировка похищения майданщика Булатова, у которого, якобы, пытались отрезать ухо; избиение журналистки Татьяны Черновол; стрельба «неизвестных» снайперов и т.п.

Вечерка также дал понять: белорусская оппозиция делает ставку на то, что Лукашенко предаст часть окружения.

«Не думаю, что Лукашенко поделится властью. Это такой психотип, который не готов ни с кем ничем делиться и идти на уступки, на компромисс. Это человек, который абсолютно обожает себя, свое президентство и свой пост. Он будет держаться за этот пост до конца. Лукашенко летал на вертолете в августе с автоматом и, видимо, представлял, что, как и Янукович, будет вынужден бежать из страны. Он был на самом деле готов из автомата стрелять в людей, чтобы не повторить судьбу Януковича. Поэтому я не думаю, что Лукашенко будет за столом переговоров. Мне кажется, что за столом переговоров будут другие люди, из номенклатуры, которые тоже недовольны Лукашенко. Здесь вопрос времени. Ведь недовольство Лукашенко существует всюду не только среди рабочего класса, но и в элите, силовых структурах», – уверяет советник Тихановской.

«Вокруг Лукашенко есть несколько олигархов, которые практически все держат под контролем. Они имеют бизнес в Европе, и когда им перекроют эти возможности, то Лукашенко перестанет быть самоуверенным»,- рассуждает оппозиционер.

Он повторил активно применявшуюся на Украине мантру о «мирных протестующих», которые, на деле, были вооружены огнестрельным оружием, избивали и жгли сотрудников МВД.

«Как только он (Лукашенко, – ред.) начнет расстреливать, на следующий день его уже не будет. Как только начнется резня, кровавое насилие, то его сразу арестуют свои люди. Он попытается спровоцировать нас на какие-то насильственные действия, но мы демонстрируем последовательно ненасильственный протест. Мы не хотим жертв, показываем, что обезоружены, что наш протест мирный, и это связывает ему руки», – уверяет Вечерка.