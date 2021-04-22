«Ждем большого прорыва от России» – Мировой энергетический совет

22.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Научный и экономический потенциал Российской Федерации позволит стране играть одну из важнейших ролей в мировой энергетике.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям» заявила генеральный секретарь Мирового энергетического совета (МИРЭС) Анджела Уилкинсон.

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Она отметила, что 50 лет назад все говорили о пиковом потреблении нефти и газа — тогда думали, что эти ресурсы закончатся, однако затем были найдены их новые источники.

«России всегда приходилось мириться с тем фактом, что она, конечно, крупный, но далеко не единственный производитель углеводородного сырья. Необходимо непрерывно улучшать и развивать свое производство. Для России этот вопрос будет стоять и в будущем, которое весьма разнообразно: действительно, не всё будет только про нефть и газ, однако без этих двух ресурсов еще на протяжении десятилетий обойтись будет нельзя. Вопрос в том, кто предложит недорогие, низкоуглеродные, климатически нейтральные и доступные ресурсы для экспорта», – сказала генсек МИРЭС.

Она обратила внимание на гигантские инвестиции, которые осуществляются по всему миру, — в тех же странах Ближнего Востока, которые вкладывают в развитие водородной энергетики и технологии по изъятию углерода из природного газа.

«Россия первой запустила человека в космос, и я жду от нее большого прорыва к конгрессу в Санкт-Петербургe. У России огромный потенциал, огромное количество умных людей — я жду, что она будет играть роль на всех энергетических рубежах и продемонстрирует всему миру, как эффективно взаимодействует с новыми технологиями по части диверсификации энергетики», – резюмировала Уилкинсон.