Ждем истерику Киева: Польша окончательно закрывает свой рынок для украинской агропродукции

Варшава не намерена идти на уступки Украине и снимать ограничения на допуск ее зерновых в Польшу.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью польскому порталу «Бизнес 24» замминистра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак, получат ли украинские товары полный доступ на польские аграрные рынки.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Такого разрешения не будет, и сегодня мы работаем напрямую с украинцами, с министром сельского хозяйства Украины. Сам премьер-министр Дональд Туск говорил вчера с президентом Зеленским и премьер-министром Украины о том, что мы должны согласовать двусторонние условия, свои собственные. Мы не откроемся и не будет согласия со стороны польского правительства, потому что мы знаем, что это грозит провалом польского сельского хозяйства, для польского фермера, и на такие условия никто не согласится и такого уж точно не будет. И здесь я буду первым, кто громко скажет, что открытие границ – это убийство для польского фермера», – сказал Колодзейчак.

У него поинтересовались, о каких товарах идет речь.

«Есть проблема сахара, есть проблема фруктов, и этих продуктов определенно будет больше, чем раньше. Будет установлено максимальное количество, которое будет разрешено ввозить в Польшу в течение одного года. Все, что я могу сказать сейчас, это то, что эти переговоры идут хорошо. Украинцы также понимают, что они не могут наводнить наш рынок продукцией, потому что это очень негативно скажется на общественно-политических отношениях между Польшей и Украиной. И сегодня никто не может себе этого позволить. И кроме того, сколько такой продукции сможет поглотить сам польский рынок? Это будет сумма, которая определенно нанесет нам вред. Но исцелит ли это Украину? Я так не думаю», – считает министр.

При этом несколько иначе Польша смотрит на транзит украинской сельхозпродукции в другие страны через Польшу.

«Транзит будет возможен, будут установлены лицензии на количество продукции. И это должно быть и будет сделано так, чтобы ни у кого не оставалось сомнений в том, что транзит есть транзит. И это тоже большая уступка с польской стороны, потому что продукция из Украины отбирает у нас западноевропейские рынки. Нам уже надо думать о том, как подготовить наши хозяйства, нашу экономику и что будет, когда Украина вступит в Европейский Союз», – резюмировал Колодзейчак.