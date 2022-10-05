«Ждем среди мобилизованных нетривиальных людей с талантами тактической импровизации» – Сладков

Новости Украины

В скором времени на фронт прибудут мобилизованные российские граждане, среди которых практически нет холёной интеллигенции, а в большинстве своём – это еще «незашоренные» вооруженными силами простые трудолюбивые и смекалистые мужики, на которых возлагаются большие надежды.

Об этом в своем видеоблоге заявил российский военный корреспондент Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Из позитива хочу сказать, не придумывая: мы ждем нетривиальных людей. Да, это люди от сохи, от народа, которые придут, их оденут сейчас в камуфляж, дали винтовки, я имею в виду автоматы даже, АК-12, АК-74, пулеметы, огнеметы, их учат стрелять из пушек, минометов. Но понимаете, это люди незашоренные вооруженными силами. Они вот сейчас пришли свеженькие. И вот сейчас можно ждать каких-то тактических импровизаций. Что такое мужик на войне вообще? Он иногда такие вещи придумывает, начиная от тактики, заканчивая самообеспечением, бытом, безопасностью. А потом, мужик трудолюбив. Я не видел такой вот холеной интеллигенции сейчас среди резервистов. В основном такие идут, привыкшие к труду люди. На них надежда, о них вспомнили, наконец», – заявил Сладков.

Тем не менее, он обратил внимание на то, что пока не до конца понятно, входят ли добровольцы и, например, корпуса ДНР и ЛНР в число 300 тысяч мобилизованных, или их будут считать, как отдельную боевую силу.

«Владимир Владимирович объявил частичную мобилизацию. 300 тысяч человек. Раз, мобилизовали человека, так первый раз мобилизовали – второй, третий, четвертый. А потом этот говорит, что он доброволец, так, а вы отдельно. Отдельно ж в военкомате? «А я тоже доброволец», так, а вас призовем, пятый мобилизованный. Так вот – входят ли добровольцы, которые идут сегодня десятками тысяч, в то число частичной мобилизации, которую обозначил президент? Интересно, да? То есть мы должны мобилизовать 300 тысяч и плюс добровольцы, которые пользуются теми же социальными и военными нормативными правами? Вот вопрос: или добровольцы плюс к этим 300тыс. либо это все вместе? Надо выяснить. Все те, кто резервисты, «железные каски», я о них тоже говорю. Потому что это уже российская территория де-факто и де-юре. И получается, что все те люди, которые призваны, это мой общий тезис, вот те, кого раньше призвали здесь, допустим, в ДНР 20 тысяч, они входят в состав 300 тысяч? Или те, которых будут призывать? В общем, тут надо порядок в понимании людей необходим», – объяснил Сладков.