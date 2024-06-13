«Ждите»: США намерены «нести демократию» в латиноамериканские страны, которые дружат с Россией

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Депутат Конгресса США Билл Китинг возмутился тем, что латиноамериканские страны предпочитают сотрудничать с Россией.

Об этом он заявил на заседании комитета Палаты представителей по международным делам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Куба, Никарагуа, Венесуэла, – все они поддерживают пагубное влияние России в Латинской Америке. Они также поддерживают военные действия России на Украине. Мексика и Бразилия, безусловно, могли бы сделать больше, учитывая тот факт, что в России ВВП сейчас составляет менее 1,8 трлн долларов. Это примерно половина ВВП Калифорнии», – сказал Китинг.

Он предположил, что все дело в том, что правительства этих стран рассчитывают воспользоваться услугами российского ЧВК «Вагнер».

Помощник госсекретаря по делам Западного полушария Брайен Николс заверил конгрессмена, что американское правительство вмешается во внутренние дела непокорных стран.

«Что касается конкретных стран, которые вы назвали, я думаю, что это будет зависеть от прогресса на пути к демократии в этих странах. Главное для Ортеги в Никарагуа и Мадуро в Венесуэле это сохранение своей власти и поиск партнеров, которые будут закрывать глаза на их вопиющие злоупотребления», – вещал Николс.

Он утверждает, что у Вашингтона «есть возможность продемонстрировать, что сотрудничество с США отвечает их интересам».

«Если речь идет о сотрудничестве в области безопасности, ни одна нация не может сделать больше, чем США. Государства должны поддержать их. Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с Эквадором и Перу, они перейдут на большее количество американского оборудования. Аргентина закупила 24 истребителя Ф-16 и повысила их совместимость с США. Потребуется большая гибкость в нашем иностранном военном финансировании», – сказал Николс.