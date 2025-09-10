«Ждите трагедий»: вооруженное сопротивление беспределу ТЦК будет нарастать и ужесточаться –

Игорь Шкапа.  
10.09.2025 21:56
  (Мск) , Киев
Просмотров: 349
 
Беспредел, Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


На Украине превратили долг по защите родины в жестокое наказание.

Об этом в эфире украинской журналистки Ланы Шевчук заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На Украине превратили долг по защите родины в жестокое наказание. Об этом в эфире...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Эксперт считает, что тому, кто дал зеленый свет беспределу ТЦК, российский лидер Владимир Путин должен секретным указом присвоить звание Героя России.

«Поскольку, ещё раз говорю, долг защиты Родины в наказание, когда людей отлавливают, как собак, ломают им кости, мог либо полный идиот, либо враг государства, либо работающий на другое государство. К сожалению, пока тренд на то, что методы мобилизации будут ужесточаться – план любой ценой. И неважно, что половина так отловленных на улицах бежит потом, дезертирует», – сказал эксперт.

По его мнению, людей не испугает, что за попытки нелегально покинуть страну хотят давать реальные сроки.

«Люди будут правдами и неправдами, через болото, через Тису бежать из страны, то есть увеличится просто поток или будут скрываться. Ведь было такое, что после Отечественной войны некоторые по 30, по 40 лет на чердаках прятались. Почему такое у нас невозможно?

Поэтому государство пошло по пути ужесточения методов мобилизации. Соответственно, будет ужесточаться и сопротивление, поскольку, многие бегут, дезертируют не с пустыми руками, прихватывая и огнестрелы, и гранаты. Поэтому остаётся только ждать каких-то трагических происшествий и инцидентов на этой ниве», – прогнозирует Золотарев.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить