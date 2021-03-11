Подпишись на рассылку
11.03.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Конфликт, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Скандал
Просмотров:

«Ждите видео» – в Москве анонсировали уничтожение «мемориала Немцова»


Лидер патриотической организации SERB Гоша Тарасевич пообещал «зачистить» «мемориал» Бориса Немцова, устроенный либералами на Москворецком мосту в Москве.

Об этом он заявил в эфире своего youtube-канала, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Ждите нового видео, как SERB сделает дневной дозор по Москворецкому мосту и приберет там, раз коммунальные службы по какой-то причине бездействуют», – заявил Тарасевич.

На этой неделе он уже зачистил самодеятельный мемориал Немцову на улице Малая Ордынка, где когда-то проживал либеральный политик. Тарасевич просто сгреб все цветы в пакет для мусора и унес. Ему никто не препятствовал.

Отметим, что четыре года назад выступление Тарасевича против мемориала на Малой Ордынке вылилось в драку с либералами. На него напали с битой адвокат Илья Новиков, защищавший Надежду Савченко, и муниципальный депутат Замосковрецкого района Москвы Сергей Марков.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Март 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть