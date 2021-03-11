«Ждите видео» – в Москве анонсировали уничтожение «мемориала Немцова»

11.03.2021, Москва, Елена Острякова

Лидер патриотической организации SERB Гоша Тарасевич пообещал «зачистить» «мемориал» Бориса Немцова, устроенный либералами на Москворецком мосту в Москве.

Об этом он заявил в эфире своего youtube-канала, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ждите нового видео, как SERB сделает дневной дозор по Москворецкому мосту и приберет там, раз коммунальные службы по какой-то причине бездействуют», – заявил Тарасевич.

На этой неделе он уже зачистил самодеятельный мемориал Немцову на улице Малая Ордынка, где когда-то проживал либеральный политик. Тарасевич просто сгреб все цветы в пакет для мусора и унес. Ему никто не препятствовал.

Отметим, что четыре года назад выступление Тарасевича против мемориала на Малой Ордынке вылилось в драку с либералами. На него напали с битой адвокат Илья Новиков, защищавший Надежду Савченко, и муниципальный депутат Замосковрецкого района Москвы Сергей Марков.