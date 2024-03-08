«Ждём британских морпехов на Украине» – нацист Карась о новом назначении Залужного

Тарас Стрельцов.  
08.03.2024 18:40
  (Мск) , Львов
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Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, Дипломатия, Нацизм, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Украина


Назначение экс-главкома ВСУ Валерия Залужного на должность посла Украины в Великобританию поспособствует стимуляции Лондона к более агрессивной внешней проукраинской политике.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил основатель «крышуемой» СБУ нацистской группировки С14, ныне замком 14-го отдельного полка БПЛА ВСУ Евгений Карась, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Назначение экс-главкома ВСУ Валерия Залужного на должность посла Украины в Великобританию поспособствует стимуляции Лондона...

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«Хочется ожидать, чтобы теперь Англия перегнала в поставках и агрессивности и США, и Макрона с его заявлениями о перемещении войск на Украину. То есть, если появится Royal Marines Commando (Королевская морская пехота – ред.), значит Валерий Фёдорович к этому приложился очень сильно», – сказал нацист.

Он выразил надежду, что посол Залужный возглавит «дипломатию войны».

«По сути, это дипломатия войны. Само собой, что сюда всё входит – и вопросы разведки, и вопросы обороны, даже если они штатно не закреплены за этой должностью.

Залужный будет заниматься всем объёмом украино-британских вопросов взаимодействия и интенсификации военной поддержки Украины. Это однозначно, это само собой разумеется. В том числе, боевая подготовка, лоббирование вооружений, лоббирование каких-то политических решений», – рассуждал Карась.

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