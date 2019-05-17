Ждём истерику из Киева: Ситуация в ПАСЕ меняется не в пользу Украины

17.05.2019, Киев, Максим Карпенко

Российская Федерация должна оставаться членом Совета Европы. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Гайка Маас, передает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на немецкое агентство «Нandelsblatt».

Сегодня же Комитет министров Совета Европы принял заявление, согласно которому все страны должны иметь право на равноправное участие в основных структурах этой организации, в частности, в ПАСЕ.

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Этим документом подтверждается позиция, на которой давно настаивала Россия – о том, что лишение прав национальных делегаций противоречит Уставу СЕ.

«Заявление Комитета министров закладывает основу для принятия обеих поправок. Теперь дело за Парламентской Ассамблеей, которая должна поддержать эти изменения в регламент, но, как мы знаем, русофобское агрессивное меньшинство в ПАСЕ пока еще имеет куда более громкий голос, чем голос разума…Пока рано делать выводы и заявлять о возвращении российской делегации в ПАСЕ», – прокомментировал ситуацию вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Напомним, что РФ была лишена права голоса в ПАСЕ в угоду Украине после событий 2014 года в Крыму.

В ответ в знак протеста с июля 2014 года делегация России отказывается от участия в заседаниях ПАСЕ. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не будет признавать решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и полномочий комиссара СЕ по правам человека, поскольку российская делегация не участвует в голосовании за их кандидатуры.

«Поскольку мы не голосовали за судей Европейского суда, то теперь мы не должны слушаться этого Европейского суда. Кроме того, если наши делегаты не будут голосовать в июне за нового генерального секретаря Совета Европы, то это тоже для нас несуществующий институт», – пояснял ранее российский политолог Сергей Марков.