«Ждём, кто первый моргнёт» – Трухан объяснил, почему Россия избегает генеральных сражений

Поскольку время на стороне России, ВС РФ в зоне СВО пытаются избегать генеральных сражений и готовятся к масштабному наступлению ВСУ.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил полковник Центрального аппарата МО РФ в запасе Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас планируются варианты противодействия ВСУ, скорее всего. Есть разработки и замыслы на проведение наступательной операции, причём – их несколько, и на проведение оборонительной операции.

Наши работают по принципу «кто моргнёт первым». Потому-то на нас календарь не давит, Китай не давит, как бы кто ни хотел. Мы работаем в своём режиме – и так, как нам надо, выгодно и удобно.

Дело в том, что армия военного времени становится таковой только в военное время. Армия должна адаптироваться, и эти моменты, что были на заходе, неизбежны. По-другому никак, по-другому никогда ни у кого не получалось», – сказал Трухан.