Ждём новых провокаций: Главный СБУ-шник Зеленского поехал на смотрины в США

20.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Делегация руководства СБУ вылетела в Вашингтон для знакомства со старшими «партнерами». Об этом со ссылкой на свои источники говорится в сообщении Украинского института анализа и менеджмента политики, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Официально украинская спецслужба о визите пока не сообщала.

«Сегодня, 20 июня делегация СБУ в составе и.о. главы СБУ Ивана Баканова, начальника Департамента контрразведки Алексея Петрова, начальника ЦСО «А» («Альфа») Александра Устименко (командовал штурмом «Альфы» Дома профсоюзов в 2014 году в разгар «Евромайдана»), начальника Департамента контрразведывательной защиты информационной сферы (ДКИБ) Александра Климчука (известен наездами на IT-компании) должна вылететь в США на официальное «знакомство с партнёрами», – говорится в сообщении.

Интересно, что накануне визита СБУ заявила о возбуждении уголовных дел в отношении командиров ополчения Донбасса, которые обвиняются в причастности к уничтожению «Боинга» МН17 «Малайзийских авиалиний» в 2014 году.

Уголовное дело основывается на выводах голландской прокуратуры, которая накануне отвергла предоставленные Минобороны России доказательства о том, что сбившая «Боинг» ракета установки «Бук» была приписана к воинской части на Западной Украине.

Интересно, что сегодня стало известна позиция премьер-министра Малайзии Мохамада Махатхира – он считает расследование голландцев политически мотивированным.

«Мы очень расстроены, потому что с самого начала это стало политическим вопросом, заключающимся в том, как обвинить Россию в правонарушении. Они уже сказали, что (виновна) Россия, до того, как начали расследовать это», – сказал премьер.