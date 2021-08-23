«Ждём новых провокаций в акватории РФ» – эксперт об итогах «Крымской платформы»

23.08.2021 19:39 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Результаты прошедшего на Украине саммита «Крымская платформа» ожидаемы и малоинтересны, но вместе с тем они представляют определённую угрозу национальной безопасности России.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, политолог Денис Денисов.

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«В контексте уже завершившегося саммита и той декларации, которую приняли его участники, можно сказать, что мы увидели 45 стран, которые… а) считают РФ «агрессором», «оккупантом», это звучит в итоговой декларации, под которой стоят подписи участников этого мероприятия. Во-вторых, они заявляют о том, что будут принимать меры, и меры отчасти перечислены в этой декларации, направленные на «деоккупацию» Крыма. Это что значит? Во-первых, эти страны подвергают сомнению территориальную целостность РФ. Во-вторых, они реально будут работать над её уничтожением. И в этом отношении, это, безусловно – вопрос нашей национальной безопасности, и сейчас уже адекватного ответа на, пускай лозунг, записанный в декларации, но который без сомнения будет претворяться в жизнь через совершенно различные методы, которые будут использовать эти государства», – сказал Денисов. «В декларации перечислены все те ссылки на международные документы, где, с точки зрения коллективного Запада, а именно этих стран, которые преимущественно участвуют, действия России на международной арене, в том числе по вопросу Крыма, нелегитимны. И это необходимо понимать при любых переговорах с этими представителями. Мне кажется, это очень символично и важно для руководителей РФ», – подчеркнул политолог.

В целом, по его словам, результаты «Крымской платформы» вполне ожидаемы.

«Сейчас будут интересны первые результаты деятельности этой платформы – после, какие будут инициативы, какие будут действия стран, но свои позиции в очередной раз эти страны подтвердили. И тут, конечно, большой вопрос: а за семь лет мы не смогли никого переубедить в этой позиции? Если так, тогда у нас есть заметные проблемы на этом направлении. А то, что также в декларации прописано относительно судоходных путей, то здесь летом мы уже наблюдали провокации со стороны ряда государств-членов НАТО. А вот теперь приготовились и ждём новых. Потому что с точки зрения 45 стран, то, что их военные суда, в том числе, будут проходить в акватории Крыма, в акватории РФ, соответствует международному законодательству. Результаты ожидаемые, малоинтересные, но вместе с тем они угрожают национальной безопасности страны», – заключил Денисов.