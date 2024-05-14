Ждём расстрела или отравления Зеленского в ближайшее время – Макгрегор

Константин Серпилин.  
14.05.2024 19:43
  (Мск) , Вашингтон
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Чтобы начать мирные переговоры с Россией, в Киеве могут устроить восстание и расстрелять Владимира Зеленского с его командой.  

Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Чтобы начать мирные переговоры с Россией, в Киеве могут устроить восстание и расстрелять Владимира...

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«Должна ли произойти смена режима в Киеве, прежде чем могут начаться переговоры между Украиной и Россией?», – спросил ведущий.

«По крайней мере, мистеру Зеленскому и его доверенным лицам придётся уйти. Теперь вопрос – уйдут ли они мирно, или в конечном итоге их поставят к стене и расстреляют, или отравят, или что-то ещё. А может быть, им будет позволено сесть в самолёт, и улететь на Кипр», – сказал Макгрегор.

«Но я думаю, что русские на самом деле ожидали восстания военного руководства, которое положило бы конец бойне и бессмысленным боевым действиям. Я думаю, что отчасти именно поэтому русские всё ещё продвигаются медленно и осторожно. Они наступают по всему фронту, сосредоточили стотысячную группировку на севере, чтобы разобраться с Харьковом. Но я думаю, что они предпочли бы урегулирование путём переговоров.

Я даже не думаю, что ЦРУ или МИ-6 будут вмешиваться, чтобы убрать Зеленского. Подозреваю, это будет сделано другими людьми внутри страны в ближайшее время», – добавил полковник.

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