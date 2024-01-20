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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил в субботу в эфире словацкого Общественного радио, что Украина не является полностью суверенной страной.

«По крайней мере, с 2014 года, с Майдана, он находится под полным влиянием и контролем США», – цитирует словацкого политика польское радио. Интересно, что Фицо озвучил нелестные оценки накануне своей встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, которая намечена на среду.

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Фицо также признал, что Украина является одним из самых коррумпированных государств в мире, и никто не знает, сколько денег от международной помощи там «исчезает». По его мнению, об этом нужно упоминать, если речь идет о европейской перспективе Украины.

Словацкий премьер-министр также заявил, что намерен сказать украинскому коллеге, что является противником членства его страны в НАТО, поскольку считает это риском начала Третьей мировой войны.

Фицо также хочет повторить, что Киев не будет получать от Братиславы никакого оружия из словацких арсеналов. Однако проблем с поставками коммерческого характера оборудования, производимого в негосударственных компаниях, нет.

Он вновь повторил, что военного урегулирования конфликта на Украине не существует, и предположил, что Украине придется отдать часть своей территории.

«Должен быть какой-то компромисс, который будет очень болезненным для обеих сторон. А чего они ждут? Что россияне покинут Крым, Донбасс и Луганск? Это нереально», – сказал Фицо.