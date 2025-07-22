«Ждун» из Крыма получил 13 лет за шпионаж в пользу Украины

Виктор Орлов.  
22.07.2025 14:41
  (Мск) , Симферополь
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Дзен, Крым, Россия, Украина


29-летний житель Крыма получил 13 лет колонии за шпионаж в пользу Украины.

Прокуратура республики уточнила, что «в 2022 году мужчина, являясь противником СВО, установил контакт с представителем ГУР МО Украины». Впоследствии он передавал данные о местах расположения нефтебазы и дислокации частей Росгвардии в Керчи, а также военных объектах.

29-летний житель Крыма получил 13 лет колонии за шпионаж в пользу Украины. Прокуратура республики...

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Действия шпиона были квалифицированы как госизмена в форме оказания помощи в деятельности, направленной против безопасности РФ.

Интересно, что после задержания шпион называл себя гражданином Украины, хотя получил российский паспорт, уточнили «ПолитНавигатору» в пресс-службе крымского управления ФСБ.

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