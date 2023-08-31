«Ждуны» с террористическими заданиями могут объявиться в любой точке России – эксперт

Любовь Смирнова .  
31.08.2023 19:49
  (Мск) , Симферополь
Просмотров: 225
 
Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


«Ждуны» могут активизироваться не только в Крыму, а и в любом субъекте РФ, поскольку сейчас для Киева наиболее выгодными будут террористические атаки далеко от границ Украины – они покажут «перемогу».

Об этом в эфире «Крым 24» заявил политолог Сергей Мельничук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ждуны» могут активизироваться не только в Крыму, а и в любом субъекте РФ, поскольку...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«В первую очередь, считаю, то что проблема со ждунами может в любой момент активизироваться и на самом деле – в любом субъекте федерации. Поскольку это актуальная проблема, один из основных таких плодотворных для украинской пропаганды сюжетов. Это, как правило, события, которые происходят где-то далеко от украинской границы.

Вот почему, собственно, Москву настолько активно пытаются атаковать беспилотниками – не столько из-за военной целесообразности, там военные объекты не поражают, а поражают гражданские издания. Это исключительно значимый пропагандистский момент, они это понимают и будут целиться по объектам не только вблизи линии фронта. А и по объектам, которые будут находиться далеко, и вокруг этого будут пытаться создать нарратив внутри Украины. Это будет преподноситься как та самая «перемога», – подчеркнул он.

По словам эксперта, сама суть преподнесения «перемоги» нужна для того, чтобы переносить события на дистанцию от того, что происходит под боком. То есть провал контрнаступления, колоссальный ущерб украинским Вооружённым силам и государству, и единственный способ хоть как-то от этого отвлечь внимание – это говорить о событиях, максимально отвлеченных.

«Почему о Крыме так часто говорят? Потому что Крым далеко. Поэтому они предлагают не обращать внимания на то, что происходит в Запорожье – они предлагают смотреть на Крым. И, на мой взгляд, в этом плане будут идти все дальше и дальше. Поэтому, конечно, террористическая угроза в этом ключе есть, и необходимо вырабатывать меры противодействия.

Собственно, этот терроризм направлен именно на то, чтобы сеять панику, потому что победа на поле боя для киевского режима находится на данный момент на грани невероятного. Поэтому информационный фронт, он чуть ли не основной, чтобы заставить людей захотеть отойти от тех целей, которые поставлены в ходе специальной военной операции. Вот такая задача информационной войны, которую ведёт Украина», – заключил Мельничук.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Август 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть