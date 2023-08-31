«Ждуны» с террористическими заданиями могут объявиться в любой точке России – эксперт

«Ждуны» могут активизироваться не только в Крыму, а и в любом субъекте РФ, поскольку сейчас для Киева наиболее выгодными будут террористические атаки далеко от границ Украины – они покажут «перемогу».

Об этом в эфире «Крым 24» заявил политолог Сергей Мельничук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В первую очередь, считаю, то что проблема со ждунами может в любой момент активизироваться и на самом деле – в любом субъекте федерации. Поскольку это актуальная проблема, один из основных таких плодотворных для украинской пропаганды сюжетов. Это, как правило, события, которые происходят где-то далеко от украинской границы. Вот почему, собственно, Москву настолько активно пытаются атаковать беспилотниками – не столько из-за военной целесообразности, там военные объекты не поражают, а поражают гражданские издания. Это исключительно значимый пропагандистский момент, они это понимают и будут целиться по объектам не только вблизи линии фронта. А и по объектам, которые будут находиться далеко, и вокруг этого будут пытаться создать нарратив внутри Украины. Это будет преподноситься как та самая «перемога», – подчеркнул он.

По словам эксперта, сама суть преподнесения «перемоги» нужна для того, чтобы переносить события на дистанцию от того, что происходит под боком. То есть провал контрнаступления, колоссальный ущерб украинским Вооружённым силам и государству, и единственный способ хоть как-то от этого отвлечь внимание – это говорить о событиях, максимально отвлеченных.

«Почему о Крыме так часто говорят? Потому что Крым далеко. Поэтому они предлагают не обращать внимания на то, что происходит в Запорожье – они предлагают смотреть на Крым. И, на мой взгляд, в этом плане будут идти все дальше и дальше. Поэтому, конечно, террористическая угроза в этом ключе есть, и необходимо вырабатывать меры противодействия. Собственно, этот терроризм направлен именно на то, чтобы сеять панику, потому что победа на поле боя для киевского режима находится на данный момент на грани невероятного. Поэтому информационный фронт, он чуть ли не основной, чтобы заставить людей захотеть отойти от тех целей, которые поставлены в ходе специальной военной операции. Вот такая задача информационной войны, которую ведёт Украина», – заключил Мельничук.