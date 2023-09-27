«Ждуны» в Евпатории отличаются особой одержимостью – секрет пока не раскрыт

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Военный апелляционный суд оставил в силе приговор евпаторийцу Богдану Азизову, который облил местную администрацию синей и желтой краской и после попытавшийся ее поджечь бутылками с зажигательной смесью.

Ранее Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил заукраинца к 15 годам лишения свободы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Защита настаивает, что предъявленные Азизову обвинения в совершении теракта, приготовлении к нему и призывы к терроризму, несправедливы, поскольку весомых доказательств виновности осуждённого якобы нет.

«Обвинение меня в террористических статьях считаю ничем иным, как политическим преследованием <…> Обвинение меня в террористических статьях направлено на запугивание всех, кто не согласен с правящей властью», – цитирует SOTA слова обвиняемого на стадии прений.

То, что сам молодой человек приносил извинения за свой поступок, он называет результатом «пыток и издевательств» в отделе полиции. Причем сотрудников МВД не устраивала безэмоциональность задержанного, который не искренне извинялся перед российской армией и президентом Путиным.

Год назад в ночь на 16 мая на тот момент 27-летний Богдан Азизов с банками краски и «коктейлем Молотова» отправился к зданию администрации Евпатории. В начале он облил синей и желтой краской вход в здание и стену, а, затем, кинул бутылку с зажигательной смесью. Причем в этот момент в дверном проеме появился охранник, и едва увернулся от летящей бутылки.

Поскольку совершаемые действия Азизов снимал на камеру мобильного телефона и выложил в соцсети, поджигателя задержали через несколько часов, а видеозапись стала основанием для предъявления обвинения по статье покушение на теракт. Кроме того, видео он сопровождал комментариями с угрозами совершения терактов в отношении сотрудников администрации Евпатории, а также призвал присоединиться к его «акции».

После этого действительно было зафиксировано два случая поджога – в селе Пушкино Советского района нетрезвый молодой человек метнул бутылку с керосином в здание сельской администрации, во втором случае объектом поджигателя стало здание военкомата Симферопольского района.

Первого поджигателя приговорили к 3 годам колонии и возмещению ущерба на 700 тысяч рублей, второго – к 10 годам лишения свободы. Сотрудники ФСБ задержали его в июне прошлого года при подготовке более крупного теракта – подрыва железнодорожного моста.

Верный последователь севшего на 15 лет Азизова теперь преследует жителей в Евпатории. В телеграм-канале «Крымский СМЕРШ» опубликовано видео, на котором проживающий на Проспекте Победы Сергей Николаевич Белоус на полной громкости слушает песни в поддержку ВСУ, чем изводит соседей. А в личных беседах заявляет, что с удовольствием уехал бы на Украину «резать русню». Причем на сообщения о противзаконных действиях «ждуна» полиция не реагирует вот уже несколько месяцев и отказывается привлекать его к ответственности.