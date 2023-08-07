«Ждут, когда устанем»: аналитик объяснил стратегию мясных штурмов ВСУ

Командование НАТО без жалости бросает украинскую пехоту на штурм российских позиций без какой-либо поддержки техникой или авиацией.

Об этом в эфире телеканала «день ТВ» заявил военный аналитик, директор Музея ПВО полковник в отставке Юрий Кнутов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Противник вначале пытался применять классическую тактику – шли ротными тактическими группами, это бронетехника при поддержке пехоты. Потери были катастрофические. Восемь «леопардов» только в первый день, один захватили практически целый, что было шоком для всего блока НАТО.

И так в НАТО им сказали: «Если так будете наступать, то вся наша техника через две недели закончится». Вынудили их к мясным штурмам. В чём они состоят: бронеавтомобили на максимальной скорости выскакивают к нашим позициям, выбрасывают десант, разворачиваются и уходят.

Поддержка может быть только за счёт танков, которые на большом расстоянии, и стреляют с закрытых позиций непонятно куда, иногда и по своим. А пехота без всякого прикрытия начинает штурмовать наши окопы. Естественно, это заканчивается гибелью десанта», – сказал Кнутов.