«Ждут, когда устанем»: аналитик объяснил стратегию мясных штурмов ВСУ
Командование НАТО без жалости бросает украинскую пехоту на штурм российских позиций без какой-либо поддержки техникой или авиацией.
Об этом в эфире телеканала «день ТВ» заявил военный аналитик, директор Музея ПВО полковник в отставке Юрий Кнутов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Противник вначале пытался применять классическую тактику – шли ротными тактическими группами, это бронетехника при поддержке пехоты. Потери были катастрофические. Восемь «леопардов» только в первый день, один захватили практически целый, что было шоком для всего блока НАТО.
И так в НАТО им сказали: «Если так будете наступать, то вся наша техника через две недели закончится». Вынудили их к мясным штурмам. В чём они состоят: бронеавтомобили на максимальной скорости выскакивают к нашим позициям, выбрасывают десант, разворачиваются и уходят.
Поддержка может быть только за счёт танков, которые на большом расстоянии, и стреляют с закрытых позиций непонятно куда, иногда и по своим. А пехота без всякого прикрытия начинает штурмовать наши окопы. Естественно, это заканчивается гибелью десанта», – сказал Кнутов.
Эксперт подчеркнул, что такой ценой натовское командование пытается добиться прорыва хоть где-нибудь.
«Отсюда потери катастрофические, один к десяти. Поэтому и мясные штурмы. Это страшная вещь. Для чего подобного рода атаки предпринимаются? Мне приходилось беседовать с фронтовиками, они говорят: «Мы устали их убивать».
Делается упор на то, что человек просто физически устаёт убивать, и в какой-то момент ослабляется его потенциал. И очередная партия, двадцатая или тридцатая, сможет прорваться», – резюмировал Кнутов.
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