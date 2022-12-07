«Ждут окно возможностей для прорыва» – змагары рассказали о планах белорусских наци

Бежавшие из Белоруссии беломайданщики имеют осведомителей во всех белорусских министерствах и практически в каждой силовой структуре страны.

Об этом в интервью киевскому «Радио НВ» заявил советник самопровозглашенного «лидера белорусской нации» Светланы Тихановской Франак Вячорка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы видим, что подполье живёт, партизаны всё ещё действуют. Необходимо создавать сети разных групп внутри страны, доставлять им оборудование, помощь, деньги, чтобы поддержать энергию и борьбу. Постоянно создавать новые точки давления на режим, чтобы он не чувствовал себя спокойно, строить сеть своих людей в министерствах.

У нас есть почти во всех министерствах, в каждой структуре, почти в каждой силовой структуре те, кто нас информируют. Приобщаются люди к проекту «Беларускі Гаюн» – это проект, который следит за перемещением российских войск, помогает и украинцам, и белорусам», – сообщил оппозиционер.