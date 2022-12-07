«Ждут окно возможностей для прорыва» – змагары рассказали о планах белорусских наци
Бежавшие из Белоруссии беломайданщики имеют осведомителей во всех белорусских министерствах и практически в каждой силовой структуре страны.
Об этом в интервью киевскому «Радио НВ» заявил советник самопровозглашенного «лидера белорусской нации» Светланы Тихановской Франак Вячорка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, WhatsApp и Viber.
«Мы видим, что подполье живёт, партизаны всё ещё действуют. Необходимо создавать сети разных групп внутри страны, доставлять им оборудование, помощь, деньги, чтобы поддержать энергию и борьбу. Постоянно создавать новые точки давления на режим, чтобы он не чувствовал себя спокойно, строить сеть своих людей в министерствах.
У нас есть почти во всех министерствах, в каждой структуре, почти в каждой силовой структуре те, кто нас информируют. Приобщаются люди к проекту «Беларускі Гаюн» – это проект, который следит за перемещением российских войск, помогает и украинцам, и белорусам», – сообщил оппозиционер.
«Силовая часть аппарата кабинета Тихановской сотрудничают с Украиной в деле белорусских добровольцев, но тоже готовят план победы. Партизанский план на случай, когда открывается окно возможностей, и они проводят партизанские операции внутри страны. Распространять белорусский язык, белорусскую культуру, всё то, что делает нас белорусами, потому что белорусская идентичность – лучший антидот против Русского мира», – рассказал Вячорка.
В то же время он пожаловался, что множество агентов белорусских спецслужбы внедряются ряды беглых беломайданщиков.
«В идеале всё должно быть скоординировано, однако мы видим, что эта связь постоянно разрывается. Постоянно засылаются агенты из Белоруссии, КГБшники валом пытаются прорваться в независимые организации, независимые медиа, политические партии, поэтому временами им удаётся прервать эту связь, а временами и нет», – посетовал подручный Тихановской.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.