Ждут прихода ВСУ – в Крыму взялись за незаконных владельцев земли и недвижимости

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Правительство Крыма торопит муниципалитеты с пересчетом объектов недвижимости, которые не прошли регистрацию в российском законодательном поле. За них никто не платит налоги, никто не следит за прилегающей территорией, и, главное, не понятно, какие планы у владельцев- запустить объекты в экономический оборот республики, или продать их тем, кто сможет это сделать.

«Работа в регионах по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости идет неоправданно медленно и практически безрезультатно, – сетует вице-премьер правительства Крыма Ирина Кивико. – Местные бюджеты республики теряют собственные доходные источники, что категорически недопустимо в виду подписанных главами администраций соглашений о мерах по социально-экономическому развитию муниципальных финансов Республики Крым в 2022 году».

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Речь идет о приблизительно 216 тысячах земельных участков и 1,5 миллионах зданий и сооружений. Местным администрациям даже спустили их список, чтобы разделить на тех, ко собирается работать в российском законодательном поле, и тех, кто не имеет такого желания. Со вторыми поручено разобраться основательно – либо продаете, либо принудительно поступаете на биржу за долги по недоимкам.

«В работу по отработке перечней, к сожалению, включились не все, – подчеркивает Кивико. – На 10 февраля муниципальным образованиям республики удалось внести сведения в ЕГРН только по 638 крупным объектам, в том числе по 439 земельным участкам и 199 объектам капитального строительства».

В этой процедуре отсутствует ключевое звено – отсутствие персональной ответственности за невнесение данных. Допустим, выкупил гражданин Украины остатки фундамента дворца культуры в некоем крымском селе за три копейки, а теперь не знает – то ли зарегистрировать недвижимость в российском поле, то ли ждать возвращения Крыма в состав незалежной. Первый вариант грозит попаданием в базу «Миротворца», второй – потерей недвижимости в Крыму.

В приграничных зонах полуострова, к которым отнесены 19 районов Крыма, граждане иностранных государств не имеют права владеть земельными участками. Половина из 12 тысяч собственников нашли возможность заключить договоры аренды с местными администрациями, либо переоформить участки на родственников с российскими паспортами.

Еще 6,5 тысяч владельцев ждут вхождения «победоносных украинских войск» в Крым и не оформляют землю по российским правилам. Их, как и владельцев объектов недвижимости, ждет ускоренная процедура изъятия имущества.