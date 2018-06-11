11.06.2018, Москва, Елена Острякова
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Война, Донбасс, Украина

Жебривский испугался неадекватности украинских властей


Глава военно-гражданской администрации Донецкой области Павел Жебривский подал в отставку, потому что опасается неадекватных действий киевской власти на Донбассе. Об этом «Политнавигатору» заявил политолог Денис Денисов.

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«Отставка пока не принята. Весьма вероятно, данное событие связано с тем, что Жебривский, ожидая провокаций украинской стороны во время Чемпионата мира по футболу, опасается за свое будущее, за свою карьеру и, может быть, не только за это. Он пытается снять с себя ответственность за ситуацию на Донбассе. Видимо он опасается, что украинские власти совершенно неадекватные и не услышали предупреждения Путина», – сказал Денисов.

С другой стороны, отметил политолог, похвастаться итогами своей работы Жебривский не может.

«Он прекрасно понимает, что за время его руководства ничего не делалось. По некоторым населенным пунктам украинская власть делала все, чтобы там не осталось ни одного человека. То есть результат работы неудовлетворительный», – сказал Денисов.

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