Жебривский поделился мечтами о победном параде в Донбассе

26.08.2018, Киев, Владимир Гладков

Украинская армия обязательно должна устроить парады в Донецке и Луганске после их «освобождения».

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил экс-председатель «Донецкой областной военно-гражданской администрации» Павел Жебривский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Это будет ключевое празднование. Парад победы должен быть. Однозначно танки должны будут пройти парадным строем и по Донецку, и по Луганску, и по Снежному. Это нужно собственно для того, чтобы украинцы, вынужденно оставшиеся на временно оккупированной территории, почувствовали гордость за свою украинскую армию, а не армию наемников», – сказал он.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал о том, что Петр Порошенко в ходе встречи с волонтерами и ветеранами «АТО» пообещал в следующий раз встретиться в Донецке или Луганске.

Тем временем военные эксперты назвали ВСУ армией позавчерашнего дня, а военный парад в Киеве – пропагандистским мероприятием.