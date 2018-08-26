26.08.2018, Киев, Владимир Гладков
  666 просмотров
Вооруженные силы, Донбасс, Мнение, Украина

Жебривский поделился мечтами о победном параде в Донбассе



Украинская армия обязательно должна устроить парады в Донецке и Луганске после их «освобождения».

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил экс-председатель «Донецкой областной военно-гражданской администрации» Павел Жебривский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте или канал YouTube



«Это будет ключевое празднование. Парад победы должен быть. Однозначно танки должны будут пройти парадным строем и по Донецку, и по Луганску, и по Снежному. Это нужно собственно для того, чтобы украинцы, вынужденно оставшиеся на временно оккупированной территории, почувствовали гордость за свою украинскую армию, а не армию наемников», – сказал он.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал о том, что Петр Порошенко в ходе встречи с волонтерами и ветеранами «АТО» пообещал в следующий раз встретиться в Донецке или Луганске.

Тем временем военные эксперты назвали ВСУ армией позавчерашнего дня, а военный парад в Киеве – пропагандистским мероприятием.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





Загрузка...


За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Август 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть