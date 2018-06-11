11.06.2018, Киев, Игорь Петров

987 просмотров

Жебривский составит конкуренцию Порошенко на выборах президента?

Реальные причины отставки главы так называемой Донецкой военно-гражданской администрации Павла Жебривского будут известны через пару недель.

Об этом в комментарий корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра «Перспектива».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

“Политика на Донбассе вряд ли поменяется, поскольку не руководитель военно-гражданской администрации определяет политику, он только исполняет её. Очевидно, накопились претензии у Киева к Жебривскому, и у Жебривского к Киеву. О нем полгода назад говорили как о человеке, который мечтает занять пост президента Украины, поэтому его отставка может быть связана с тем, что он будет делать решающие шаги для того, чтобы входить в эту кампанию”, – сказал эксперт.

При этом политолог не исключает, что причиной отставки может быть “банальная криминально-коррупционная составляющая”.

“О Жебривском писали как о человеке, который злоупотребляет своим положением, занимается крышеванием контрабанды и другими неблаговидными делами. Может быть, кому-то перешел дорогу в Киеве, и сняли его. А может быть, и такая банальная причина – он три года побыл, и решили в Киеве, что кто-то там будет лучше заниматься. И еще предположение. Там же ООС, может быть, там какие-то пошли терки. Я думаю, что еще неделя-две, и мы все узнаем”, – полагает Рудяков.