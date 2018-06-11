11.06.2018, Киев, Игорь Петров

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Жебривский ушел, чтобы вернуться – эксперт

Отставленный глава Донецкой ВГА Павел Жебривский, возможно, осенью вернется в украинскую политику в новом качестве.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил Владимир Воля, эксперт-международник Украинского центра анализа и менеджмента политики.

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“Я думаю, что Жебривский на время хочет выйти из вертикальной администрации, чтоб отдохнуть, чтоб вернуться в политику. Нужен определенный период, чтобы вернуться в политическую деятельность – переосмыслить, по-другому подать себя. Он больше ассоциируется сейчас с чиновником. Ну и я не исключаю сейчас, что может быть какой-то конфликт с руководством ООС, с руководством в зоне АТО. Поэтому могут быть там какие-то недоразумения. Вообще я думаю, там два момента – один, возможно, связан с желанием вернуться в большую политику, а для этого нужно отдохнуть летом, а осенью уже возвращаться в политическую деятельность, а второй – усталость, и этот конфликт с новым руководством”, – говорит эксперт.