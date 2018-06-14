14.06.2018, Краматорск, Владимир Гладков

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Жебривский: жители Донетчины в душе – образцовые украинские националисты

Если жителям Донбасса «взбудоражить генетическую память», они окажутся образцовыми украинскими патриотами.

Об этом во время пресс-конференции заявил подавший в отставку глава военно-гражданской администрации Донецкой области Павел Жебривский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда вступал в должность в 2015 году], некоторые предубеждения (к жителям Донбасса – ред.), конечно же, были. По большому счёту, не безосновательные. Потому что когда заходили БТРы и БМП, реально много жителей Донетчины их не пускали. Было «Путин, приди?» – было! Был референдум, куда шли? Был!» – напомнил Жебривский.

«Но я осознал, работая с жителями Донетчины, что с ними о том, что такое Украина и что такое украинцы, не так много людей общалось», – добавил он.

«В принципе, я хочу сказать, что, к сожалению, была всегда договорённость, что донецкие просто обеспечивают голосование за президента, за партию и так далее. А взбудоражить у них сознание, генетическую память – это ключевой вопрос. Мы только начали всё это пробуждать, и я увидел неимоверный источник всех этих вещей. И я убеждён, что большинство жителей Донетчины в душе являются в хорошем смысле образцово-украинскими националистами», – поделился опытом киевский экс-губернатор.