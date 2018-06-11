11.06.2018, Киев, Игорь Петров
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Донбасс, Местная власть, Мнение, Политика, Украина

Жебривского на Донбассе может заменить радикал


Ушедшего в отставку главу Донецкой ВГА Павла Жебривского на его посту может сменить чиновник с более радикальными взглядами.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики.

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“Почему Жебривский решил уйти? Я не знаю точно, могу выдвинуть только версии. Возможно, это связано с избирательной кампанией. Жебривский – яркий политик, и он может возглавить один из проектов власти. Возможно, это связано с теми подвижками в рамках нормандской четверки, которые наметились, попытки легализовать снова минские соглашения по формуле Штайнмайера, и с несогласием или нежеланием Жебривского брать снова в этом участие. Возможно, это связано с переформатированием АТО в ООС, и сменой полномочий на местах в том числе. Поменяется ли политика на Донбассе – зависит от фигуры его преемника. Может прийти человек более взвешенный, а может – более радикальный”, – говорит Бортник.

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