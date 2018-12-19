Желание украсть не останавливает окружение Порошенко даже во время военного положения

19.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Близкий к посольству США нардеп-“еврооптимист” Сергей Лещенко в своем телеграмм-канале разоблачил новую аферу украинского правительства, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Речь идет об одобренной вчера Кабмином Украины передаче грандиозного газового месторождения “Юзовское” малоизвестной фирме из Голландии со специально придуманным созвучным названием Yuzgas, которую зарегистрировали конкретно под эту операцию.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Площадь Юзовского участка составляет почти 8 тысяч квадратных километров. Это было спецпредложение Януковича для добычи сланцевого газа мировым гигантом Shell. В 2015 году из-за войны и падения цен на нефть Shell свернул этот проект. И уже при власти Порошенко они начали искать нового претендента на часть Shell. Но вместо другого мирового гиганта на “фейковом конкурсе” проект отдали той самой фирме-прокладке Yuzgas, которая не имеет опыта и имеет 1000 евро уставного капитала.

Два года удавалось тормозить этот сценарий, но вот теперь Кабмин принял решение о том, что вместо Shell будет некий Yuzgas, который обещает продать часть акций словацкой компании Nafta, а та будет добывать не сланцевый газ, а раскупоривать старые скважины. Хотя, на таких же условиях, весь проект “Юзовки” можно было отдать украинской государственной компании или провести полноценный мировой конкурс для участников с громкими именами. Но тогда ж украсть будет сложнее – или практически невозможно. А вам хотелось бы иметь “Рога и копыта” вместо мировой компании на украинских газовых месторождениях? Мне – нет”, – пишет Сергей Лещенко.

По его словам, “желание украсть не останавливает бравых хлопцев с Банковой даже во время Томоса и военного положения”.

Впрочем, нетрудно заметить, что и подобная “разоблачительная активность” нардепа Лещенко “играет на руку” интересам транснациональных корпораций, из-под носа которых украинские коррупционеры хотят утащить лакомый кусок еще не распроданной собственности.