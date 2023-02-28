«Желательно и за Уралом»: Тука анонсировал удары по всей территории РФ

Вадим Москаленко.  
28.02.2023 17:55
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина


У ВСУ уже есть специальные планшеты с вбитыми картами в программу «Крапива» для корректировки ударов по территории РФ.

Об этом в интервью «Главреду» заявил бывший замминистра по делам «оккупированных территорий» Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

У ВСУ уже есть специальные планшеты с вбитыми картами в программу «Крапива» для корректировки...

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Он отметил, что на нынешнем этапе не видит необходимости в переносе боевых действий на территорию РФ в границах до 24.02.2022.

«Достаточно тех усилий, которые сейчас прилагаются ВСУ в плане нанесения определённых ударов на территории России. Конечно, мне, как и большинству украинцев, хотелось бы, чтобы о «бавовне» мы слышали ежеминутно, желательно и за Уралом тоже, но для этого нам нужно больше ресурсов», – сказал Тука.

По его словам, в данном направлении не только идёт работа, но уже имеют место и конкретные результаты.

«Я вижу, что у военного руководства желание есть. Более того, я помогаю тем нашим спецназовцам, которые работают в том направлении. Не так давно наша организация и те люди, которые нам помогают финансово, приобрели ряд планшетов с системой «Крапива», и те хлопцы, которым мы их презентовали, попросили нанести карты «ближнего зарубежья».

Как это зачем? Вы думаете, что «бавовна» происходит сама по себе?

Я уже даже получил определённые видеоотчёты об использовании наших планшетов. Сейчас не время их обнародовать, однако я горжусь, что у нас есть люди, у нас есть желание, у нас есть возможность наносить удары, в том числе, по территории врага», – рассказал экс-замминистра.

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