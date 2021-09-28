Желая уязвить президента Сербии, президент Хорватии лишил права на существование целый народ

28.09.2021 20:59 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Президент Хорватии Зоран Миланович, критикуя коллегу Александра Вучича за термин «Сербский мир», назвал хорватами проживающий в Сербии малый народ буневцев.

Отказ в признании их национальной идентичности спровоцировал возмущение этого малого народа, в частности председателя Союза буневцев региона Бачка Мирко Баича, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Накануне, будучи с визитом в хорватском Сплите, президент этой страны Зоран Миланович, который в последнее время будто по разнарядке постоянно отпускает едкие замечания в адрес Александра Вучича, нашел повод, чтобы снова пройтись в адрес сербского президента:

«Хорватская община в Суботице (город в сербском автономном крае Воеводина – ред.) больше, чем почти все общины сербов в провинциях Хорватии, но Суботица – это не Хорватский мир, я не могу претендовать на это и делать двусмысленные заявления, – сказал Миланович, намекая на то, что, говоря об объединении всех сербов Вучич нередко использует термин «Сербский мир». – В 1900 году в Суботице проживало 100 тысяч жителей, из которых 50% составляли хорваты- буневцы, что делало его крупнейшим хорватским городом в то время».

При этом нужно отметить, что буневцы – это небольшой югославянский народ католического вероисповедания, в своей массе проживающий на севере области Бачка, разделенной между Сербией и Венгрией, при этом подавляющее большинство из них являются именно сербскими гражданами. Согласно переписи 2002 году численность буневцев составляла около 20 тысяч человек.

Отвечая на заявления Милановича, председатель Союза буневцев региона Бачка Мирко Баич напомнил, что буневцы являются таким же автохтонным народом Балкан, как и хорваты и сербы. И в 1918 в Великой Народной Скупщине в Нови Саде, которая приняла решение о присоединении к королевству Сербия, принимали участие 84 делегата от буневцев (из расчета один делегат на тысячу избирателей) и только один – от хорватов.

«В Суботице нельзя было услышать хорватскую речь, потому что никто даже не использовал ее, говорили на венгерском, сербском или буневской икавице. Буневцы, к сожалению, подверглись насильственной ассимиляции с хорватами, кульминацией которой в 1945 году стал постыдный приказ тогдашнего коммунистического руководства – всех буневцев считать хорватами, независимо от их личного к этому отношения».

Баич убежден, что Миланович своими заявлениями поощряет и призывает к насильственной ассимиляции буневцев.

«У буневцев в Сербии есть свой Национальный совет, который, кстати, избирается прямым голосованием, потому что в списках избирателей меньшинства зарегистрировано достаточно буневцев, а у хорватов есть свой Национальный совет, который никогда не избирался прямым голосованием, потому что в списках избирателей из числа меньшинств недостаточно хорватов… Сербия сегодня является демократическим государством, которое позволяет всем меньшинствам, включая хорватов, заявить о себе на национальном уровне, развивать свои традиции, культуру и язык, и буневцы гордятся и благодарны за то, что Сербия признает их коренным югославянским народом. Мы сегодня являемся одним из национальных меньшинств Сербии, со всеми правами и обязанностями, которые есть у всех других национальных меньшинств, что, как и всем остальным, позволяет нам развивать нашу собственную идентичность, традиции, культуру и язык», – заключил председатель Союза буневцев региона Бачка.