Желаю всем россиянам сокрушительного поражения – Каспаров
Повлиять на российское общественное сознание, «поражённое вирусом империализма», сможет только «сокрушительное поражение России» на поле боя.
Об этом на канале «Зе Интервьюер» заявил беглый российский оппозиционер, иноагент и бывший шахматист Гарри Каспаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«То, что сегодня происходит в Украине, трагедия этой войны, я вижу это как передовую сегодня вечной борьбы между свободой и тиранией. Это не просто борьба за восстановление территориальной целостности Украины, не только война за спасение Украины как государства и как украинской нации, это на самом деле часть этой вечной борьбы, и поэтому победа Украины – это победа всего свободного мира», – вещал подонок.
«Может быть, благодаря этому подходу, я очень сильно ощущаю все вибрации этой трагической войны, и поэтому для меня нет никакой проблемы говорить о том, что необходимо, чтобы Россия проиграла, проиграла сокрушительно, потому что это единственный шанс для моей страны вернуться в сообщество цивилизованных стран. Потому что только сокрушительное военное поражение может повлиять как-то на сознание общества, которое поражено вирусом империализма», – бредил иноагент.
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