«Желающие воевать украинцы заканчиваются, остаются одни мародёры» – Ищенко

Новости Украины

Мотивированных украинских военных становится всё меньше – остаются те, кто не хотят «воевать», когда противник даёт сдачи.

Об этом в эфире радио «Говорит Москва» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С Украины много чего ещё взять можно. Пушечного мяса ещё полно. Другое дело, что в последнее время оно как то быстро сдаваться начало, потому что те, кто хотел воевать начали заканчиваться, а остались те, кто хотел сидеть в тылу и мародёрствовать. Когда они узнали, что надо ехать на фронт и умирать, у них начали резко меняться взгляды, им сразу захотелось в плен», – сказал Ищенко.

Он напомнил, что у украинцев была возможность свергнуть киевский режим, когда ВСУ не было в Киеве, а народу раздали оружие, но он предпочёл поддержать власть и кричал, что надо вести войну до конца, но когда люди попадают на фронт, то предпочитают сдаться.

«Простой народ выбирал Зеленского, простой народ получил в зубы немереное количество оружия. Кто захотел, тому автоматы дали. В Киеве таких было 25 тысяч сразу. Притом, что войск там было немного, потому что все войска в то время сражались в Буче, в Ирпене, на Левом берегу пытались сорвать окружение Киева. В городе находился только вооружённый народ, и что этот вооружённый народ – поменял власть? Нет. Вооружённый народ бегал и ловил всех противников власти и убивал. И кричал, что надо вести войну до победного конца. Так чего их жалеть? Вот у них есть такая возможность. Пусть ведут. Кому не нравится, может сдаться. Ведь они же сдаются целыми подразделениями, когда хотят, а когда не хотят, не сдаются. Причём, если раньше они перед тем, как сдаться, расстреливали все патроны и говорили – всё, у нас уже воевать нечем стало, поэтому мы сдались, то сейчас они сдаются, потому что говорят – знаете, по нам с пушек стреляли, и нам страшно. Некоторых даже убили, а как же мы будем воевать, если в нас из пушек стреляют? Так нельзя, пусть в нас не стреляют, тогда мы будем воевать. Или там – нас послали с одним гранатомётом против танка, так вы же сами говорили, что такие прекрасные гранатомёты, которыми вы сейчас уничтожите все российские танки. Ну, вот вперёд, демонстрируйте. Не хотят. Хотят сдаваться», – резюмировал политолог.