Выборы
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09.04.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Выборы, Политика, Украина
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Желающих идти на дно вместе с Порошенко становится все меньше

В команде действующего президента Украины Петра Порошенко накануне второго тура выборов главы государства наблюдается разброд и шатание.

Такое мнение в комментарии “Московскому комсомольцу” высказал замдиректора Украинского института анализа и менеджмента политики Кирилл Молчанов.

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По его словам, шансы Порошенко на победу во втором туре крайне малы и не зависят от того, как пройдут дебаты с Владимиром Зеленским.

“Сейчас президента начинает избегать даже его ближайшее окружение. Отказ губернатора Одесской области уходить в отставку говорит о том, что весь этот монолит власти начинает сыпаться и никто не хочет становиться «Титаником» и идти на дно вместе с Порошенко”, – сказал эксперт.

Он полагает, что подобное поведение чиновников однозначно говорит о том, что во время второго тура президент не сможет применить админресурс на полную катушку.

“Уже практически каждый начинает делать все, что хочет. Единое начало утрачено и командной игры мы не видим. Отсюда и цитирование министром социальной политики Маркса. За всем этим стоят индивидуальные действия для сохранения себя в политических реалиях после 21 апреля”, – резюмирует Молчанов.

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