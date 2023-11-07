Желающих мобилизоваться в ВСУ больше не будет – Бутусов

Все, кто хотел служить в ВСУ, уже добровольно вступили в ряды украинской армии.

Об этом в эфире «Радио НВ», передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил украинский военкор и главред антироссийского пропагандистского сайта «Цензор» Юрий Бутусов.

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По его мнению, те, кто был призван в начале СВО и дожил до сегодняшнего дня, нуждаются в ротации, поэтому призыв будет продолжаться.

«Желающих мобилизоваться уже не будет. Все, кто хотел мобилизоваться, сделали это еще в прошлом году. Сейчас люди будут идти в армию только согласно обстоятельств, которые им диктуют законы Украины и личные убеждения», – сказал эксперт.

«Именно благодаря тому, что уже нужно сменить, дать отдохнуть тем, кто уцелел, из первой волны добровольцев, которые пошли в армию, поэтому нужно постоянно перестраивать армию – это бесконечный процесс (смена реформ), который должен адаптироваться под массовую мобилизацию людей, которые далеко не все являются добровольцами, большинство из которых – не подготовленные военные профессионалы.

Это большой вызов, который был и в первой и во Второй мировых войнах. Сейчас, в Третьей мировой мы должны делать это сами, решать», – заявил Бутусов.