«Желающих умереть за рейх все меньше». Освобождены новые города и территории ЛДНР

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Новости Украины

Российские военные полностью освободили жилую застройку Северодонецка и Святогорска, а также полтора десятка других населенных пунктов республик Донбасса.

Об этом на заседании Коллегии Минобороны РФ заявил глава ведомства Сергей Шойгу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Также министр подчеркнул, что за предыдущие десять дней ВС РФ уничтожили более пяти десятков образцов иностранного вооружения и техники.

«Освобождена значительная часть Донецкой и Луганской народных республик по левому берегу Северского Донца, в том числе города Красный Лиман, Святогорск, а также 15 других населенных пунктов. Также полностью освобождены жилые кварталы города Северодонецк. Продолжается взятие под контроль его промышленной зоны и ближайших населенных пунктов», – сказал министр.

«За последние 10 дней специальной военной операции уничтожена 51 единица зарубежной военной техники. В том числе 12 боевых бронированных машин, 21 155-миллиметровая гаубица, две РСЗО и 16 беспилотных летательных аппаратов. За пять дней в плен сдались 126 военнослужащих ВСУ, их общее количество составляет шесть тысяч 489 человек», – заявил Шойгу.

Военный эксперт Владислав Шурыгин объяснил, чем объясняется достаточно быстрое продвижение.

«Это связано с тем, что украинцы хорошо увидели, что происходит с теми, кто пытается организовывать себе неприступные крепости. Во-первых, это не упоротые нацики, которые обещали сражаться до последнего, но в итоге посыпались и сдались в плен. Соответственно, в этом случае количество желающих умереть за родной рейх стремительно уменьшается. Они начинают бояться котлов, понимают, что запираться – это заживо себя хоронить, соответственно, здесь все идет по-другому, чем в Мариуполе».