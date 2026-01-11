Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Всех насильно мобилизованных на Украине отправляют в штурмовики, потому что добровольные самоубийцы давно закончились.

Об этом на официальном канале Верховной рады заявил начальник отделения рекрутинга 5-й отдельной штурмовой бригады Алексей Тарасенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«99% потребностей в пехоте обеспечивают ТЦК. Не приходят сейчас добровольцы, желающие зачищать посадки и ходить в штурмы. Разве что молодёжь, которым только исполнилось 18 лет, и они ищут свой путь», – сказал Тарасенко.