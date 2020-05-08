08.05.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
День Победы, Киев, Общество, Украина
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Желающих возложить цветы 9 мая в Киеве будут подвергать обыскам


МВД Украины переводит своих сотрудников в Киеве на усиленный режим службы 9 мая, чтобы «не допустить нарушения карантинных мер» или «появления коммунистической символики».

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства Арсена Авакова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Полицейские будут проводить разъяснительную работу с гражданами по соблюдению карантинных ограничений и запрете использования символики тоталитарных режимов», – говорится в сообщении.

В связи с тем, что на 9 мая в Киеве запланировано проведение акции в Парке Вечной Славы, в МВД Украины начал работу ситуационный центр, в состав которого вошли не только полицейские, но и представители других профильных служб и ведомств.

Начальник Главного управления Национальной полиции в г. Киеве Андрей Крищенко сообщил, что все участники мероприятия будут тщательно досматриваться, а за происходящим на акции будут наблюдать в онлайн-режиме

«Чтобы не допустить провокаций и нарушений правопорядка, перед началом акции взрывотехники и кинологи тщательно проверят место, где состоится мероприятие. Кроме того, на специально установленных пропускных пунктах сотрудники будут проводить поверхностный осмотр посетителей. Поэтому просим с пониманием отнестись к превентивным мерам, ведь все это нужно для обеспечения безопасности»», – сказал он.

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