Желающим свалить на Запад предложили обязательную отработку

10.01.2019, Москва, Владимир Гладков

Для желающих «свалить» на Запад было бы справедливо ввести обязательную отработку в России, чтобы компенсировать ранее вложенные государством средства в бесплатное получение образования.

Об этом во время конференции в Москве рассказал известный российский предприниматель в сфере информационных технологий Игорь Ашманов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, США живут не по средствам и печатают огромное количество денег.

«Кто эти деньги брать не хочет, тех «бомбят с канонерок». Там эта бизнес-модель работает, для них – хорошо. Для тех, кто решил перейти на ту сторону и жить там, тоже хорошо. Особенно если получил здесь бесплатное образование, вывез его в голове и там продал. Поди плохо – когда здесь получил бесплатно или очень дёшево», – рассказал эксперт.

«Если ставить барьеры, начинается бешенный крик: «Опять хотите сталинские шарашки, железный занавес!» и так далее. Даже если скажешь простую вещь: «Давайте оценим бесплатное образование в деньгах, и если человек отработал 3-5 лет в народном хозяйстве, оно списывается, если хочет уехать, пусть вернёт образовательный кредит». Поднимается совершенно дикий крик, несмотря на то, что на Западе все, кто учился, закредитованы, и они все это отдают. Там-то это принято.

То есть у нас люди хотят, чтобы был абсолютно либеральный капитализм по типу Штатов, но чтоб все «ништяки» были социалистические», – добавил Ашманов.