Железная дорога не спасает крымский курортный сезон

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

По железной дороге в Крым за весь курортный сезон смогут перевезти 2,3 миллиона пассажиров. Это в 3 раза меньше пассажиропотока на воздушном транспорте, и вопрос доставки туристов становится основным в летней компании-2022, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Перевозчик по железной дороге в Крым компания «Гранд – Сервис. Экспресс» в сезон запустит 5 поездов из Москвы, 3 поезда из Санкт-Петербурга и 10 из других городов, включая Адлер, как ближайший к Крыму работающий аэропорт. Это максимум возможностей для перевозчика, который увеличил количество вагонов в сравнении с прошлым годом в 1,5 раза.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Тем не менее, власти не теряют надежды нарастить пассажиропоток по железной дороге.

Как отметил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, решается вопрос о дополнительных поездах «Симферополь-Москва» и о продлении скоростного поезда «Ласточка» по маршруту «Адлер – Анапа – Керчь».

На фоне нерешенных вопросов с транспортной логистикой треть от сезонных объектов не будут открываться для работы летом. Загрузка на уровне 40-50% не покроет затрат на содержание отеля и зарплату персоналу.

От прежних планов достигнуть показателя в 10 миллионов туристов за год властям Крыма придется отказаться. И, заодно, искать дополнительные источники дохода в бюджет, поскольку курортный сезон – это не только турпоток, а и отчисления от транспорта, общепита, гостиничного хозяйства, сферы услуг и досуга.