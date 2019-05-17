Железнодорожная блокада Приднестровья может возобновиться с 1 июня

17.05.2019, Москва, Елена Острякова

Железнодорожная блокада Приднестровья со стороны Молдовы может возобновиться с 1 июня.

Об этом в эфире Первого Приднестровского телеканала заявил министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Соглашение о железнодорожном сообщении было продлено всего на полгода. Раньше оно продлевалось на год путем обмена официальными нотами. С 1 июня нам необходимо понять, как работает режим сотрудничества в этой области. Есть опасность, что вопрос останется открытым. Запросили позицию Кишинева. Ждем ее порядка полугода. Пока внятной позиции нет», – сказал Игнатьев.

Молдавско-украинская блокада Приднестровья существует с 2006 года. В 2012 году Молдавия и ПМР подписали соглашение о возобновлении железнодорожного сообщения через территорию Приднестровья, которое действует до сих пор, но постоянно размывается и нарушается Молдавией и Украиной. Так, в 2014-2015 гг. и Кишинев, и Киев в целом резко ужесточили экономическую блокаду ПМР.

Напомним, что ранее президент Молдовы выступил в поддержку блокады ПМР, заявив об общем с прозападными партиями РМ видении решения проблемы Приднестровья.Додон отказал Приднестровью в перспективе самостоятельного существования.

«У Молдовы будущего без Приднестровья нету. И у Приднестровья будущего нету. Когда кто-то говорит с левого берега, что «мы не были вместе…» – вы с украинцами были вместе, так что, вы в Украину хотите? Вам нужно выбрать, дорогие наши приднестровцы. Независимости не будет никогда. Статуса субъекта РФ не будет. Но объединение в рамках единого государства – федеративного – мы найдем форму. Давайте сядем, это обсудим», – сказал Додон.