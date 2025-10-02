Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российские дроны в очередной раз атаковали украинские тылы, вновь продемонстрировав высокую эффективность. ВСУ признали, что из 86 запущенных БПЛА смогли сбить (подавить) лишь 53.

«Зафиксированы попадания 31 ударного БпЛА на шести локациях», – жалуются бандеровцы.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Одной из целей стала железнодорожная инфраструктура.

«Сегодня ночью Россия нанесла массированный обстрел по депо Укрзализныцы в Одессе», – сообщил вице-премьер Украины Алексей Кулеба.

По его словам, кроме того, были удары по железнодорожной инфраструктуре Конотопа, из-за чего начались задержки поездов в Сумской и Черниговской областях.

«Россия ежедневно пытается разрушить одну из основ украинской устойчивости – нашу инфраструктуру, которая держит страну вместе. Это и железная дорога, дороги, энергетика», – пишет Кулеба.

Судя по попавшим в сеть кадрам последствий удара по одесскому депо, ущерб нанесен значительный.