Железнодорожники Донбасса проучили зарвавшихся СБУшников

16.09.2020, Луганск, Сергей Вредников

В Донбассе украинские правоохранители и сотрудники СБУ начали террор местных жителей, поддерживающих связь с Россией и ЛДНР.

Об этом в ходе брифинга сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Сотрудники СБУ совместно с подразделениями МВД и ВСП продолжают террор местного населения населённого пункта Рубежное под прикрытием проведения антитеррористических учений в рамках подготовки к ротации 25 бригады ВСУ.

После задержания бывшего работника погрузочной станции Дьяченко, осуществлявшего фото фиксацию на личный мобильный телефон принимаемой им техники 92 бригады ВСУ, сотрудники СБУ провели изучение личных дел работников железнодорожной станции. За вчерашний день допрошено девять сотрудников.

При досмотре сотовых телефонов у пяти человек обнаружены записи в телефонной книге с кодом российского региона, а также операторов связи «Феникс» и «Лугаком». Телефонные аппараты были изъяты с проведением предварительных следственных мероприятий в отношении их владельцев.

Угрозы и запугивания со стороны СБУ привели к написанию заявлений на увольнение шести сотрудников станции.

Неправомерное давление СБУ на железнодорожников возымели обратный негативный эффект для силовиков», – сказал он.

Однако, по словам Ивана Филипоненко, работники железной дороги не стали терпеть беспредел, и нашли, чем ответить украинским силовикам.

«После погрузки на платформы прибывшей неисправной военной техники, обиженные работники ж/д станции не стали идти навстречу военнослужащим и принимать на ответственное хранение технику, закрепленную с нарушением установленных норм. В результате платформы находятся на станции погрузки до устранения всех недостатков, а воинская часть несет финансовые расходы», – резюмировал офицер.